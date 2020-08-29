Разумков підписав закон про збільшення "мінімалки": тепер справа за Зеленським
Дмитро Разумков підписав закон, за яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч гривень. Тепер документ передали на підпис Володимиру Зеленському.
Інформацію про те, що спікер Верховної Ради підписав закон про збільшення "мінімалки", опублікували на сайті парламенту.
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Там зазначено, що 29 серпня закон повернули з підписом Разумкова. Документ передали на підпис Зеленському.
Нагадаємо, раніше за документ проголосувала Рада.
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За що хвалять та критикують закон
- У Мінфіні запевняють, що завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 мільярда гривень додатково отримає Пенсійний фонд. Ще 1,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом.
- Сергій Марченко додав, що законопроєктом передбачено збільшення видатків на 4 мільярди гривень завдяки економії видатків на обслуговування держборгу в сумі 3,5 мільярда гривень.
- Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що економіка не отримає надмірного інфляційного тиску через підвищення мінімальної зарплати.
- Натомість заступник профільного комітету Ради Ярослав Железняк з фракції "Голос" вважає, що підвищення мінімальної зарплати негативно вплине на збільшення податків і зборів.
- За словами депутата, одразу зросте єдиний податок майже на 260 гривень на місяць, єдиний соціальний внесок збільшиться на 60 гривень на початку і на 400 гривень на місяць через рік. Також зросте податок на нерухомість, туристичний і військовий збори.
Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу