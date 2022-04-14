Збільшимо покарання для суддів та чиновників за втечу за кордон під час війни, – депутатка

Багато чиновників, депутатів, суддів та прокурорів з початком війни Росії проти України втекли за кордон. Зараз у Верховній Раді готують законопроєкт, щоб збільшити для них покарання.

Про це розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

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За її словами, законопроєкт про покарання чиновників треба змінювати, бо наразі він розповсюджується й на тих, хто до 24 лютого вже перебував за кордоном. “Це люди, які мають український паспорт, працюють за кордоном, волонтерять тощо. Це все нам теж допомагає”, – наголосила Кравчук.

Тому депутати сконцентруються на тому, щоб збільшити покарання для суддів, прокурорів та чиновників, деякі депутатів, які перетнули кордон нелегально з 24 лютого.

Очевидно, що це покарання має бути більше, ніж це зараз передбачено законопроєктом – штраф і 15 діб арешту. В першу чергу треба сконцентруватися на тих людях, які не просто з держбюджету гроші отримували, а й які мали виконувати важливі функції,

– наголосила депутатка.

За словами Кравчук, треба визнати, що голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому вдалося виїхати за кордон. "Я знаю про такі випадки і серед правоохоронних органів", – сказала вона.

Депутатка каже, що частина дійсно виїхала і, до того ж, намагалася вивезти частину грошей з собою.

"Очевидно, що це не буде просто штраф. Ці люди не зможуть потім претендувати на поновлення на посаді чи на те, щоб повернутися на державну службу", – заявила Євгенія Кравчук.

Новий законопроєкт про нелегальний перетин кордону під час війни:

ВРУ зареєструвала новий законопроєкт про кримінальну відповідальність для чоловіків, які нелегально виїхали з України.

Згідно із законом, перетин державного кордону України призовниками під час воєнного стану особою карається штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів або ж позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше схожий законопроєкт реєстрували у Раді, водночас цього разу звідти забрали норму проте, що всі чоловіки мають повернутись з-за кордону у 10-денний термін після набуття чинності цим законом.

Однак поки невідомо, коли проєкт закону рекомендують до розгляду в парламенті.

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