Військовий експерт вказав на сигнали від Заходу про готовність збільшити військову допомогу

Україна дуже довго чекала повідомлення щодо постачання Patriot. Питання зрушило з мертвої точки й почалися обговорення.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Він зазначив, що зенітні ракетні комплекси у найближчій перспективі можуть надійти на озброєння наших Повітряних сил.

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"Якщо вже почали говорити про постачання Patriot, то це буде якісним стрибком у нашій протиповітряній обороні. Так само треба сказати про анонсовані постачання комплексів SAMP-T з Італії та Франції", – сказав Харук.

Він додав, що ЗРК SAMP-T не виготовили дуже багато, але ці комплекси здатні ефективно збивати балістичні ракети.

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Німеччина може передати наступальну зброю

Харук сподівається, що партнери України змінять фокус військової підтримки. За його словами, кілька тижнів тому американські офіційні представники заявили, що не заперечуватимуть, якщо Німеччина поставить першою для України сучасні танки.

До цього Німеччина говорила, що не хоче першою передавати Україні наступальне озброєння. Тут США фактично підштовхують Німеччину до такого кроку. Сподіваюсь, що на початку наступного року отримаємо від Німеччини танки Leopard-2, – сказав військовий експерт.

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