Про результати своїх спостережень організація повідомила 7 жовтня. Наразі щодо всіх порушень вже звернулися до правоохоронців.

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Більше про виявлені порушення

Наразі зафіксували оприлюднення чорного піару лише щодо 2 осіб. А саме, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова та екснардепа Михайла Добкіна.

Проте Добкіна згадували також в іншому контексті. Його звинуватили в збиранні особистих даних жителів міста. Екснардеп нібито запропонував містянам приносити копію паспорту й ідентифікаційного, а ще давати свій номер телефону.

За це людям пропонували допомогу в оплаті комунальних послуг. Спеціалісти вважають, що ці приватні дані можуть використати у створенні мережі підкупу.

Окрім цього, громадські працівники знайшли ряд порушень у передвиборчій агітації. Зокрема, не було жодних даних про друкарні в агітації: Михайла Добкіна, Володимира Плетньова, Костянтина Нємічєва, Миколи Кукуріки, а також в агітках від партії "Європейська солідарність".

Хто там балотується в мери

5 жовтня Харківська виборча комісія завершила приймати документи від кандидатів на пост мера міста. Загалом зареєструвались 12 осіб, серед яких лише 1 жінка.

Серед претендентів – екссуддя, блогер, військовий, правоохоронці та бізнесмени. Із коротку біографію усіх кандидатів можна ознайомитися за цим посиланням.