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24 Канал Новини України Реанімобілі для українських медиків: МЗС долучилося до збору UNITED24
7 серпня, 00:55
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Реанімобілі для українських медиків: МЗС долучилося до збору UNITED24

Данило Жоров

Міністерство закордонних справ візьме участь у зборі благодійної організації UNITED24. Мета – зібрати кошти на закупівлю десяти повністю оснащених машин швидкої допомоги.

Андрій Сибіга закликав доєднуватись до збору. Про це повідомили на сайті МЗС.

Що відомо про ініціативу?

У міністерстві сказали, що ціль збору – 1,2 мільйони доларів США. Андрій Сибіга розповів, що минулого року в межах благодійної ініціативи вдалося зібрати понад 790 тисяч доларів (приблизно 35 мільйонів гривень). 

Дипломат зазначив, що минулого разу кошти пішли на НРК для українських воїнів. Цього ж разу організатори збору хочуть посилити спроможності швидкої допомоги. 

Щодня Росія тероризує мирних жителів по всій Україні, вбиваючи й завдаючи поранень унаслідок ударів дронами та ракетами. Після кожної атаки вирішальною є кожна секунда. Сучасні автомобілі швидкої допомоги – це не просто транспорт. Це мобільні реанімаційні відділення, які дають змогу медикам надавати життєво необхідну допомогу ще до прибуття пацієнта до лікарні, 
– підкреслив Сибіга. 

Він розповів, що автомобілі будуть мати:

  • системи подачі кисню;
  • апарати штучної вентиляції легень;
  • дефібрилятори-монітори;
  • капнографи;
  • електрокардіографи з функцією дистанційної передачі ЕКГ;
  • монітори життєво важливих показників. 

Також реанімобілі будуть укомплектаовані ношами, обладнанням для інфузійної терапії, GPS-навігацією, відеореєстраторами, системами клімат-контролю та паркувальними сенсорами. 

Це дасть лікарям можливість безпечніше й ефективніше надавати медичну допомогу в дорозі. В МЗС розповіли, що у 2025 році українські бригади екстреної медичної допомоги мали понад 4,5 мільйона виїздів. 

У відомстві повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила 495 машин швидкої допомоги, 46 з них – у 2026 році. 

Також у середу, 5 липня, Центр реабілітації захисників у Львові Unbroken отримав сучасні медичні ліжка та додаткове обладнання. Закупівля стала можливою завдяки збору Благодійного фонду "24".

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Андрій Сибіга
Медицина МЗС України