Збираємо трупи по Україні, вони засіяли наші поля, – Верещук про вбитих окупантів

Росії не вдалося здійснити свій план по захопленню України – Збройні сили дають гідну відсіч. На українські землі лежать вже тисячі вбитих окупантів.

Про це в ефірі 24 каналу сказала віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Вона напередодні звернулась до Червоного Хреста, аби ті допомогли вивезти тіла окупантів до Росії.

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"Ми не орда, ми – воїни, нащадки Київської Русі. Ми воювали і вміємо воювати. Ми не знущаємось з трупів і не збираємось перетворюватись у них", – запевнила Верещук.

Вона наголосила, що Україна хоче просто повернути усіх окупантів на свою землю.

Ми хочемо, щоб їхні матері отримали тисячі трупів Росії і робили з ними те, що вважають за потрібне,

– заявила віцепрем'єр-міністерка.

"Міністр інфраструктури шукає можливість, як це зробити, адже їх тисячі. Ми їх збираємо по цілій Україні. Вони засіяли наші поля. Вибачте за подробиці, але я мушу це сказати – собаки відгризають їм голови. А що робити? У нас немає часу, ми повинні здобувати перемогу", – підсумувала Верещук.

Верещук про вбитих окупантів: дивіться відео