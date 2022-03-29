Збирають на Донбасі залізний кулак для другого удару, – військовий експерт про пастку від Росії

Окупанти знімають частину сил і засобів з Чернігівського та Київського напрямків та перекидають їх на Донбас. Вони збирають там "залізний кулак", аби завдати нам ще одного потужного удару.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Також, курсуючи російською територією, окупанти поповнюють втрати в особовому складі та техніці.

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"Вони збирають на Донбасі залізний кулак для того, щоб завдати нам ще одного потужного удару. Це та друга хвиля, про яку ми говорили", – зазначив експерт.

Росія готує військову пастку

На думку Жданова, ті російські війська, які таки залишаться на Київському та Чернігівському напрямку, завдаватимуть нам тактичних ударів, аби Україна не забрала звідти своїх військових, щоб перекинути їх на Донбас. У такий спосіб Росія готує військову пастку.

Донбас – це ключ усієї цієї війни. Це або перемога, або поразка. Не дай Боже, вони матимуть успіх на Донбасі. Тоді вже буде неважливо, чи буде перемога під Києвом. Наше головне завдання – утримати Донбас і завдати їм такої ж поразки, як і на Київському напрямку. Олег Жданов Військовий експерт

Водночас Жданов додав, що не сумнівається у діях Генштабу Збройних Сил України, зважаючи на те, яку методику українська сторона використовує під час ведення війни.

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