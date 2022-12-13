Збірна Аргентини вийшла у фінал ЧС-2022 з футболу

Збірна Аргентини стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу 2022. У півфіналі команда обіграла Хорватію.

На ЧС-2022 визначився перший фіналіст. Путівку в головний матч турніру виборола збірна Аргентини. "Альбіселесте" у півфіналі 13 грудня обіграли збірну Хорватії з рахунком 3:0.

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Як Аргентина йшла до фіналу ЧС-2022

Збірна Аргентини не надто вдало розпочала виступ на ЧС-2022, у першому ж матчі сенсаційно поступившись Саудівській Аравії. Але далі в групі були перемоги над Мексикою та Польщею.

В 1/8 фіналу аргентинці не без проблем обіграли Австралію. А у чвертьфіналі був справжній бій у матчі проти Нідерландів, який вдалося виграти лише в серії пенальті.

Вже у півфіналі Аргентина розгромила Хорватію.

Аргентина зіграє у фіналі 18 грудня. Її суперником буде переможець пари Марокко – Франція, які зіграють 14 грудня.

Аргентина у фіналах чемпіонатів світу

Для Аргентини це шостий вихід у фінал турніру. Команда пробилася до фіналу на першому ж чемпіонаті світу в 1930 році, але там програла.

У 1978 році Аргентина вже виграла у фіналі, вперше ставши чемпіоном. Цей турнір, до слова, приймала якраз Аргентина.

В 1986 році Аргентина ще раз здобула чемпіонський титул завдяки легендарному Дієго Марадоні.

Ще через чотири роки Аргентина знову грала у фіналі, але цього разу програла. Поступилася команда збірній ФРН.

Наступного виходу до фіналу довелося чекати 24 роки. У 2014 році аргентинці знову грали у фіналі, але як і попереднього разу, поступилися німцям.

Тепер Аргентина зіграє у фіналі ЧС-2022.