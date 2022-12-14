Збірна Франції вийшла у фінал ЧС-2022

Збірна Франції зуміла пробити до фіналу чемпіонату світу з футболу. Для французів це буде другий поспіль фінал чемпіонату світу.

Збірна Франції у півфіналі обіграла головну сенсацію ЧС-2022 збірну Марокко. Забивши в кожному з таймів по одному голу (в обох випадках після заблокованих ударів Мбаппе), Франція перемогла 2:0. Та вийшла у фінал.

Детальніше Менталітет переможців допоможе увійти в історію: чому Франція має виграти чемпіонат світу-2022

Варто відзначити, що для Франції це буде другий поспіль фінал чемпіонату світу. Саме французи є чинними чемпіонами світу. Цей титул команда здобула на ЧС-2018.

Як Франція йшли до фіналу ЧС-2022

Франція свій виступ на турнірі розпочала з перемог над Австралією та Данією. Забезпечивши собі достроковий вихід в 1/8 фіналу, в останньому матчі групового етапу Франція програла Тунісу. Хоча "ле бльо" і забили гол в кінці матчу. Але арбітр його скасовував вже після фінального свистка.

В 1/8 фіналу Франція без особливих проблем обіграла Польщу. А от чвертьфіналі було складне протистояння з Англією. І лише промах Кейна з пенальті наприкінці зустрічі не дав перевести матч в овертайм. А вже в півфіналі французи обіграли Марокко.

У фіналі Франція зіграє проти Аргентини. Цей матч відбудеться в неділю, 18 грудня. Початок о 17:00.

Франція у фіналах чемпіонату світу

Для Франції це четвертий вихід у фінал чемпіонату світу. Перший був в 1998 році, коли Франція була господарем турніру. І тоді вдалося перемогти.

І саме після цього на європейські збірні очікувало "прокляття чемпіонів". Ті збірні з Європи, які вигравали Мундіаль, на наступному турнірі не виходили з групи. І саме французи це "прокляття" і зламали. Адже вони у 2018 році стали чемпіоном, а у 2022 році не лише вийшли з групи, але й дійшли до фіналу.

Ще одного разу Франція грала у фіналі чемпіонату світу 2006 року. Для багатьох футбольних вболівальників це пам'ятний матч, аде тоді у фіналі грали Італія та Франція. І в компенсований час француз Зінедін Зідан головою вдарив в груди Марко Матерацці, за що отримав червону картку. А французи поступилися у серії пенальті. Після цього Зідан оголосив про закінчення кар'єри.