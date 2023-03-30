Збірна України зустрілася з керівництвом WhiteBIT – офіційним криптопартнером команди

Засновник та СЕО однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT Володимир Носов зустрівся з Національною збірною України з футболу в Лондоні напередодні матчу Англія – Україна.

26 березня на стадіоні "Вемблі" українська команда зіграла проти Англії в межах другого туру кваліфікації до Євро-2024.

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Підтримати футболістів перед важливою грою особисто завітали представники біржі WhiteBIT, яка є офіційним криптопарнером збірної в цьому сезоні.

Грати на чужому полі – завжди складніше. Тому приїхали особисто підтримати нашу українську команду напередодні матчу з Англією. Сильний, гідний супротивник, але збірна України також задає високий рівень. WhiteBIT щиро вболіває за українську команду, і цього сезону футболісти відчуватимуть нашу підтримку безпосередньо на полі. Ми, попри будь-який результат, будемо поряд. Адже це і є партнерство,

– прокоментував Володимир Носов.

У подарунок від команди Володимир та віцепрезидент біржі Олексій Ковальов отримали іменні футболки з автографами усіх гравців. Також Володимир Носов став онлайн-гостем програми "Футбольний формат" на "Espreso.TV" в передматчевій студії, де експерти разом з усією країною ділилися своїми очікуваннями перед початком гри.

У межах програми засновник WhiteBIT разом зі студією провели для вболівальників розіграш фірмової атрибутики біржі, а також футболок Ярмоленка, Зінченка, Мудрика з автографами гравців та м'яча з підписами футболістів збірної. За умовами конкурсу, учасники мали відповісти на кілька запитань, пов'язаних із WhiteBIT та Національною збірною України.



Зустріч із гравцями збірної України / Фото WhiteBIT

Нагадаємо, за підсумками гри перемогу здобула збірна Англії з рахунком 2:0. Проте збірна України ще матиме шанс позмагатися за участь в Євро-2024. Наступна гра з командою Північної Македонії відбудеться вже 16 червня.

WhiteBIT – одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, яка була заснована у 2018 році. Біржа є офіційним криптопартнером збірної України з футболу, іспанського ФК "Барселона" та турецького ФК "Трабзонспор".