Збиті ракети, безпілотники та ліквідований особовий склад: успіхи Повітряних сил за 14 червня

Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб прогнати російських окупантів з нашої країни. Упродовж доби 14 червня ефективно попрацювали Повітряні сили ЗСУ.

За добу українські штурмовики Су-25 та Су-24м здійснили кілька влучних авіанальотів на позиції російських загарбників. Їм вдалося знищити цілу ротно-тактичну групу противника.

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Завдяки бійцям Повітряних сил окупанти позбулися військової техніки та живої сили.

Винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір, здійснюють вильоти на перехоплення повітряних цілей, прикривають ударні групи штурмової та бомбардувальної авіації Повітряних Сил,

– мовиться у повідомленні.

До речі, 14 червня зенітно-ракетні підрозділи знищили 4 крилаті ракети, які росіяни випустили з акваторії Чорного моря по Україні. Крім того, зенітники уразили 2 безпілотні літальні апарати окупантів.

Втрати росіян на війні проти України

За минулу добу Збройні Сили України ліквідували 250 російських бійців. Крім того, наші воїни знищили техніку окупантів. Мовиться про 6 танків, 25 бойових броньованих машин, артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, гелікоптер, 3 безпілотники, 4 крилаті ракети, спеціальну техніку, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Найбільше техніки та особового складу загарбники позбулися на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Загальні втрати окупаційного війська станом на ранок 15 червня становлять:

особового складу – 32 750 бійців,

танків – 1 440 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 528 одиниць,

артилерійських систем – 722 одиниці,

РСЗВ – 230 одиниць,

засоби ППО – 97 одиниць,

літаків – 213 одиниць,

гелікоптерів – 179 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 одиниця,

крилаті ракети – 129 одиниць,

кораблі /катери – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 485 одиниць,

спеціальної техніки – 55 одиниць.

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Зауважимо, що така кількість втрат – орієнтовна. Підрахувати точне число ліквідованих окупантів та їхньої техніки наразі неможливо, адже на багатьох напрямках тривають активні бойові дії.

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