Збитки – 23 мільйони гривень: у Львові ще не оговтались від страшного буревію

У Львові 25 та 30 червня вирувала негода. Штормовий вітер виривав дерева з корінням, а злива перетворила вулиці у річки. За попередніми підрахунками, буревій завдав місту шалених збитків – 23 мільйони гривень.

Загалом під час буревіїв вітер повалив понад тисячу дерев. Деякі з них обривали лінії електропередач та трощили автівки.

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Буревій завдав шаленої шкоди Львову

Заступниця мера Львова Ірина Маруняк розповіла, що у місті було 2 бурі – 25 і 30 червня. Негода завдала величезної шкоди, адже штормовий вітер повалив 1200 дерев.

Станом на сьогодні ще 199 дерев нам треба забрати – з парку Івана Франка і парку "Високий Замок". Зараз працює "Зелений Львів". Я думаю, що до кінця наступного тижня ці роботи будуть завершені,

– зазначила посадовиця.

За її словами, також внаслідок негоди постраждали дахи. Вітер зривав покрівлі та гнув на них метал. Тож наразі фахівці ремонтують дахи будинків, які розташовані на території районних адміністрацій.

"Станом на сьогодні (15 липня – 24 канал) ми їх ремонтуємо, і ще залишилося відремонтувати 42 дахи. Загалом ми відремонтували 96 покрівель", – додала Маруняк.

На ремонт дахів виділятимуть гроші через міську комісію ТЕБ і НС. На це скеровуватимуть кошти з резервного фонду Львова.

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Буревій завдав мільйонних збитків

Маруняк розповіла, що, за орієнтовними оцінками, негода завдала Львову збитків на 23 мільйони гривень. У цю суму врахували пошкоджені дахи, повалені дерева та пошкоджену мережу Львівсвітла. Негода спричинила 579 проривів на електромережі. Однак практично їх усіх вже ліквідували. Залишилось відремонтувати лише 9 проривів. Ці роботи повинні завершити 15 липня.

"Крім цього, не можу не сказати про те, що під час першого буревію була пошкоджена також наша електромережа, по якій їдуть і тролейбуси, і трамваї, завдяки якій вони пересуваються. І оперативно, швидко аварійні бригади виїхали на місце, ліквідовували аварійні ситуації", – додала посадовиця.

За її словами, коли на початку року формують бюджет міста, то дуже складно передбачити, яким буде рік, – чи буде буревій, чи щось інше. Однак під час затвердження бюджету завжди виділяють гроші у резервний фонд. Тож на ліквідацію наслідків негоди кошти є. Щоб скерувати їх на ремонт дахів або інші роботи скликають засідання ТЕБ та НС.

"Станом на сьогодні проходить певна процедура оформлення документів відповідних для того, щоби ті кошти можна було отримати в рамках чинного законодавства розпорядникам коштів", – розповіла Маруняк.

Відтак питання виносять на розгляд комісії ТЕБ і НС. І лише після цього на ремонт виділяють гроші.