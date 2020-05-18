Збитки від коронавірусу: скільки втратили ТРЦ за час карантину

В Україні після карантину почали відкриватися торгово-розважальні центри. Але не всі, адже повноцінно досі не працюють великі ТРЦ у Києві, Львові та Чернівецькій області. Коли їх відкриють – залежить від місцевої влади.

Як готуються до відкриття та наскільки сильно карантин вплинув на фінансові справи торговельних центрів – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Харків

У Харкові поступово відновлюють роботу торгово-розважальні центри. Однак наразі ще без кінозалів, фітнесу та дитячих майданчиків. На фудкорті працюють лише ті заклади, що готують на виніс. Вся увага відвідувачів прикута до магазинів одягу та взуття. Покупці охоче заходять туди, аби придбати різні товари. Заходити до ТРЦ дозволяють лише в масках.

В одному з торгово-офісних центрів Харкова розробили антиковідний графік ще до введення карантину. Щогодини приміщення дезінфікують, також доступні зони з антисептиками. Але покупці чекають вже наступного етапу послаблення обмежень. За словами харків'янки Ганни, для дітей немає ніяких розваг, їм нудно, але зараз все ще зачинено.



У ТРЦ Харкова на вході всім відвідувачам вимірюють температуру / Скриншот з відео

Попри тимчасово непрацюючі зони, за час карантину адміністрація змогла вберегти всіх орендарів. Для цього їм пішли на фінансові поступки.

"Орендарі, які торгують, наприклад, біжутерією, їм легше вийти з карантину, ніж тим орендарям, які на початку весни закупили весняну колекцію, а зараз вже, на початку літа, вони повинні знову інвестувати власні гроші", – відзначив керуючий одного з офісних центрів Харкова Олександр Сидоренко.

У деяких містах влада ще не дозволила відкрити ТРЦ

Натомість у Києві, Львові та Чернівцях місцева влада поки не дала дозвіл на відкриття ТРЦ. В одному зі столичних торгово-розважальних комплексів галерея бутиків перекрита червоною стрічкою. Також там зі 180 магазинів відчинені менше, ніж 20: продукти, аптеки, побутова хімія та зв'язок.



У ТРЦ Києва ще не дозволили працювати магазинам одягу, взуття, прикрас / Скриншот з відео

Коли торгово-розважальний комплекс запрацює на повну – поки не відомо. Тож там працюють над посиленням заходів безпеки та не беруться рахувати збитки. Директорка одного з ТРК столиці Інна Сотникова відзначила, що наразі є ще й додаткові витрати.

Якщо ми приймаємо людей, ми додатково витрачаємося на засоби індивідуального захисту, на дезінфікуючі розчини, на те, щоб забезпечити безпеку відвідувачам,

– пояснила вона.

В Українській раді торгових центрів підрахували: за 2 місяці карантину ТРЦ втратили майже 7 мільярдів гривень лише орендних надходжень. Ще більших втрат зазнали орендарі торгових центрів – понад 50 мільярдів гривень товарообігу.



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