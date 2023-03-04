В уряді назвали суму збитків, завданих Україні вторгненням Росії: мовиться про сотні мільярдів

У 2022 році Україна витратила на безпеку та оборону 1,3 трильйона гривень. Збитки, завдані російською агресією, становлять сотні мільярдів доларів.

Про це під час річного звіту 3 березня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал. За його словами, Україна працює над тим, аби конфіскувати заморожені російські активи або будь-яким іншим способом отримати їх для відновлення.

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Шмигаль розповів про збитки України

Шмигаль зазначив, що у 2022 році витрати бюджету становили 2,64 трильйона гривень, а доходи – 1,33 трильйона гривень.

"Близько 62% — наші кошти та облігації. 38%, або 38 мільярдів доларів – грантові кошти та пільгові кредити наших партнерів", – додав прем'єр.

Він зазначив, що держборг за рік збільшився лише на 13 мільярдів доларів, тобто до 111 мільярдів.

Цьогорічний дефіцит бюджету оцінюють в 38,5 мільярда доларів. Його Україна хоче профінансувати з допомогою партнерів. Зокрема, у цьому має допомогти фінансовий Рамштайн – фінансова платформа донорів України збиратиметься щомісяця, а на високому рівні – раз на квартал.

За словами Шмигаля, у цьому форматі також обговорюватиметься забезпечення у 2023 році 17 мільярдів на швидке відновлення та фінансування повоєнного відновлення.

Він додав, що оцінка збитків від російської збройної агресії, верифікована Світовим банком, станом на 1 червня 2022 року становила 350 мільярдів доларів. Станом на 1 січня 2023 року очікується її зростання до 600 – 750 мільярдів.

Єдине фактично велике і достатнє джерело, яке може покривати велику частину відновлення України – це, безумовно, російські активи, заморожені у країнах-партнерах,

– зазначив глава уряду.

Україна наразі працює над тим, щоб конфіскувати ці активи або будь-яким іншим способом отримати їх для відбудови держави.

“Безумовно, проєкти приватного і державного партнерства, кошти міжнародних фінансових організацій, кошти бізнесу, донорів, державного бюджету — всі будуть спрямовуватися на всі проєкти відновлення", – пояснив прем'єр.

За словами Шмигаля, станом на березень 2023 року в бюджеті вже є 17 мільярдів гривень, конфіскованих від двох російських банків. Їх фактично санкціонували та вилучили на користь України після повномасштабного вторгнення Росії.