Збитки на 6 мільйонів: у Держлісагентстві проводять обшуки через незаконну вирубку лісів

Зараз проходять обшуки у центральному апараті Держлісагентства і лісництвах Житомирщини через незаконну вирубку деревини. За попередніми підрахунками, через розтрату майна держава зазнала збитків на суму понад шість мільйонів гривень.

Чотирьох лісничих ДП "Олевське лісове господарство" підозрюють незаконній вирубці та реалізації майна в особливо великих розмірах. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань та пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Як розповіли у ДБР, працівники лісгоспу були у змові зі службовими особами. Вони вносили неправдиві дані до документів. На лісових ділянках було значно більше деревини, ніж в офіційно заявлених матеріалах. Згодом її незаконно зрубували та реалізовували за готівку.



Держлісагентстві​ проводять обшуки

"Обшуки проводяться за місцями розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства, а також у місцях проживання та інших об’єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони", – зазначили у ДБР.

Під час одного з обшуків на території лісопереробки виявили 600 кубометрів деревини. Документів про її законне походження не було.



Незаконна деревина, яку виявили під час обшуків

Також у ДБР додали, що зараз слідчі та прокурори проводять 35 санкціонованих обшуків, в тому числі і за місцями проживання можливих фігурантів протиправної схеми.

Як в Україні моніторять незаконну вирубку лісів?Держагентство з питань лісових ресурсів України нещодавно запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.



У реєстрі станом на 10 лютого оприлюднено інформацію про 43,7 тисячі виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Розроблено онлайн-карту рубок, яка також працює в пілотному режимі і поширюється на 17 областей. Мапа доступна за посиланням.