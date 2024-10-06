Міг нести крилату бомбу: у мережі вказали на цікаву деталь щодо збитого БпЛА "Охотнік"

Вдень 5 жовтня на Донеччині біля Костянтинівки збили російський БпЛА С-70 "Охотнік". Згодом в мережі повідомили, що цей новітній важкий ударний дрон міг нести крилату бомбу.

Ймовірно, російський безпілотник проходив випробування у якості носія цього засобу. Таку версію висунули українські військові телеграм-канали.

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Російський "Охотнік" міг нести крилату бомбу

Згідно з відкритою інформацією, у Росії було всього три прототипи таких дронів, ще три зараз будуються. Розмах крила безпілотника становить 19 метрів, а довжина фюзеляжу – 14 метрів.

Зазначається, що серед фрагментів збитого на Донеччині БпЛА виявили фрагменти крилатої бомби Д-30СН УМПБ. Також було знайдено вцілілі блоки, які підлягають подальшому вивченню та дослідженню.

За планом російських розробників, "Охотнік" повинен мати змогу нести керовані ракети, керовані бомби, некеровані бомби у внутрішньому відсіку для корисного навантаження, а також на підкрилових вузлах підвіски.

Варто зазначити, що Україна офіційно не коментування збиття безпілотника над Костянтинівкою. Наразі немає точних даних про те, чи справді його збили росіяни "дружнім вогнем", чи все ж це була робота українських Сил оборони.