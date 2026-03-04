"Дружній вогонь": російська ППО могла збити власний вертоліт під час атаки дронів, – соцмережі

У Ростовській області Росії під час відбиття атаки безпілотників російська ППО ймовірно знищила власний військовий вертоліт. Проте, офіційного підтвердження інциденту наразі немає.

Деталі інциденту встановлюються. Про це повідомляють у соцмережах, зокрема телеграм-канал Supernova+.

Що відомо про можливе збиття російського гелікоптера?

За попередньою інформацією, інцидент стався під час активної роботи ППО по повітряних цілях у небі над Ростовською областю. Зазначається, що вертоліт Повітряно-космічних сил Росії міг бути помилково ідентифікований як ворожий безпілотник і потрапити під так званий "дружній вогонь".

Росіяни могли збити власний вертоліт у Ростовській області: дивіться відео

Наразі офіційного підтвердження від російського військового командування немає. Також не уточнюється тип гелікоптера та інформація щодо можливих втрат екіпажу.

Подібні випадки раніше вже фіксувалися. Під час масованих атак дронів російські сили ППО неодноразово помилково уражали власні літаки та вертольоти через проблеми з координацією та ідентифікацією цілей. Інформація про обставини інциденту уточнюється.

