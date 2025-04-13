Не збивають, – у Defense Express детально роз'яснили, як ЗСУ протидіють російським КАБам

В Україні з'являються засоби боротьби проти керованих авіаційних бомб. Саме тактика ударів КАБами дозволяє ворогу знищувати українські міста і села, а потім захоплювати пусту територію.

Раніше про збиття КАБів відкрито не говорили. Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив 24 Каналу, що це стало можливим після інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який підтвердив інформацію.

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Як Україна протидіє КАБам

Не так давно росіяни почали бідкатись, що їхні КАБи вже не є такими ефективними. Але щодо того, як так сталося, було дуже багато розмов. Зараз у цій історії можна поставити крапку.

Сирський сказав, що мовиться про засоби РЕБ. КАБи ніхто масово не перехоплює та не збиває. Ми говоримо про кінетичну протидію – протидію шляхом встановлення завад на їхню супутникову систему навігації,

– пояснив Олег Катков.

Окупанти використовують саме супутникову навігацію для того, щоб забезпечити точність. Якщо не буде зв'язку з супутником, доступу до GPRS, то далекобійна плануюча бомба втрачає точність і не може уразити ціль, яку заклали в її пам'яті.

Якщо, наприклад, ціллю була посадка, то потужні засоби РЕБ діють на бомбу, вона відхиляється і не влучає в ціль. ЇЇ ефективність нульова. Ворог це розуміє, тому компенсує низьку точність – кількістю,

– наголосив головний редактор Defense Express.

На жаль, такі можливості у ворога є. Британські аналітичні центри писали, що Росія у 2025 році планує щодня виробляти 200 комплектів УМПК для авіабомб. Це величезні обсяги. Крім цього, росіяни вже давно намагаються підвищити стійкість своєї супутникової навігації, використовуючи завадозахищені антени.