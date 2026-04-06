Майже весь інтернет "лежить": у Росії фіксують масовий збій

Ввечері 6 квітня росіяни почали масово бідкатися через проблеми з інтернетом. Через збій у роботі сайтів банків і операторів зв'язку скаржилися жителі, зокрема, Москви, Петербурга, Самарської, Нижньогородської областей.

Про збій написала низка росЗМІ, до того ж про це свідчать дані сайту Downdetector.

Що відомо про проблеми росіян з інтернетом?

Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до сайтів "Сбербанку", "Альфа-банку", "Ростелекому", "Мира танков", "Газпромбанку", t2, Okko, "Госуслуг" та інших.



Низка сайтів у Росії не працює

До речі, днями через масове обмеження VPN у країні стався серйозний збій у платіжних системах. Так, безготівкові розрахунки фактично перестали працювати. У Москві навіть тимчасово відкривали турнікети в метро, дозволяючи пасажирам проходити без оплати.



Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в коментарі 24 Каналу пояснив, що подібний хаос лише посилюватиметься, оскільки росіяни не були готові до таких наслідків.

Тим часом ще одна країна теж виживає без інтернету. Йдеться про Іран, де цифрова блокада триває вже 37 днів. Для людей це стало серйозною проблемою, адже доступний лише частково внутрішній інтернет, тоді як VPN і супутниковий зв'язок заблоковані.

Що відомо про блокування інтернету в Росії?