Підозрюють підпал: у Німеччині знову стався інцидент на електропідстанції

На підстанції в Берггаймі на заході Німеччині стався збій. Поліція підозрює підпал.

Загальне електропостачання не постраждало. Про це пише Tagesschau.

Що відомо про інцидент

Увечері 1 вересня поліцію викликали на місце "технічної несправності" на підстанції Ампріон у районі Райдт міста Берггайм. Там вийшло з ладу кілька ліній електропередач.

Попередньо вважали, що це сталося унаслідок короткого замикання.

Ми не припускаємо технічний дефект, а радше навмисні дії,

– згодом заявив речник поліції.

Він зазначив, що поки "надто рано" для розкриття інших деталей, але слідство рухається швидко.

Робота експертів на місці тривала значну частину ночі та продовжиться вдень. Вони шукають можливі інструменти, використані зловмисниками.

Загальне електропостачання не постраждало. Домогосподарства й надалі продовжували отримувати електроенергію.

У поліції припускають зловмисні дії та зв'язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.

Нагадаємо, що там 1 вересня сталася спроба диверсії. Йдеться про електропідстанцію Турнов/Прайлак.

Невідомі пошкодили кілька ліній електропередач, через що на розташованій неподалік електростанції Єншвальде стався технічний збій.

Екстрені служби, які прибули на місце, виявили кілька пристроїв для запуску невеликих ракет. Попередньо їх описують як саморобні конструкції, схожі на звичайні новорічні ракети.

Крім того, на території об'єкта знайшли інші вибухові та запалювальні пристрої, які ще не були використані.