Готові надати консультації: у Держспецзв’язку відреагували на технічний збій у світі

Зранку 19 липня у всьому світі стався масштабний технічний збій. Українські компанії вже повністю або частково відновили свою роботу.

Користувачі у всьому світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп'ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

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Держспецзв'язку відреагувала на масштабний збій

Фахівці Держспецзв'язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми.

Для цього потрібно:

Завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows

Перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Знайти файл з назвою "C-00000291*.sys", і видалити його

Перезавантажити комп'ютер або сервер

Держспецзв'язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми,

– йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги користувачам порадили звертатися до Урядової команди реагування CERT-UA.

До слова, через масштабний збій найбільші американські авіакомпанії, включаючи American Airlines, Delta Airlines і United Airlines, призупинили роботу. Також аеропорти Німеччини та Іспанії повідомляють про проблеми.