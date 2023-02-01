Чому січень став історичним місяцем для України

Січень 2023 року став історичним в плані військової допомоги України. Тут справа не тільки у тому, що ЗСУ нарешті отримають західні танки, про що навіть не мріяли в найсміливіших планах довоєнної розбудови.

Захід готовий допомагати Україні навіть після війни

Тут справа і в тому, що нарешті заворушилось питання передачі нам винищувачів F-16. Хоча досі вважалось, що навіть МіГ-29 зі складу ВПС Польщі – це уже щось за межею можливого.

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Є ще аспекти й стратегічного характеру. Наприклад, щоб дати снаряди для нашої артилерії, США вже почали виймати свої запаси зі складів у Південній Кореї та Ізраїлі. Водночас Велика Британія нам не просто дає ескадрон танків Challenger 2, а береться взагалі з нуля сформувати для нас механізовану бригаду.

Бо такі речі показують: Захід готовий допомагати Україні не лише під час війни (скільки б вона не тривала), але й після перемоги при повоєнній розбудові ЗСУ. Адже тоді наша країна буде в унікальній ситуації – ми будемо першою в історії державою, яка після війни буде змушена нарощувати власні арсенали, щоб не допустити нового вторгнення Росії.

Навіть "танкова коаліція" – це теж історія про довготривалу підтримку. Бо ж зараз мовиться не лише про те, що Україна для контрнаступу може отримати бригаду танків Leopard 2. Говорять і про постачання Leopard 2 у всі наступні роки.

Поки Росія зганяє "мобіків", Україна акцентується на техніці

Особливо цікавим учасником "танкової коаліції" є Туреччина. Адже вона має не тільки до 300 танків Leopard 2, але й власні напрацювання щодо модернізації таких танків.

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У західних ЗМІ є інформація про те, що Німеччина також проробляє варіант відновлення й постачання нам доволі непоганих танків типів Leopard 1A5 та Challenger 1. Якщо це справді відбудеться, то ЗСУ отримають "мобілізаційне" бронетанкове підсилення, що за своїми характеристиками буде кращим, аніж російське "панцерваффе" (танкові війська – 24 Канал).

Тут важливий сам факт того, що поки Кремль намагається максимально посилитись "мобіками" для нового агресивного набігу, Захід допомагає Україні максимально посилитись найпотужнішим озброєнням, яке зараз може поставити.

Чому Заходу потрібна швидка перемога України

Наші союзники прямо зацікавлені, щоб Україна перемогла у війні проти Росії якомога швидше і з найкращим результатом для нас.

Все тому, що на горизонті вже висить перспектива війни між Китаєм та США за Тайвань у проміжку 2025–2027 років. Це матиме глобальний шок для всього світу. І три роки підготовки до такої війни, навіть в мобілізаційному режимі воєнного часу – не так багато, як здається.

Далі все залежить від нас самих. Зарано впадати в паніку, але й зарано впадати в ейфорію. Кожен має робити свою справу, яка наближає перемогу.