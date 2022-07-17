Пентагон не бачить ознак, що Україна може вивозити контрабандою американську зброю

Україні почали закидати, що наша держава може вивозити зброю США контрабандою. Ці чутки грають на руку росії.

У Пентагоні на такі вкиди вже відреагували. Там заявили, що таких ознак не бачать.

До теми росія не знищила жодного HIMARS, усі комплекси беруть участь у боях, – Пентагон

США не слідкують за зброєю, яку передають Україні

Військовий представник Пентагону зауважив, що зброю, яку США надає Україні, не відстежують. ВІн пояснює це тим, що нема жодних ознак, що ця зброя пішла кудись ще, окрім як для боротьби з росіянами.

За словами представника Пентагону, більше нема ознак і того, що цю зброю передали будь-кому, крім ЗСУ.

Третя партія РСЗВ для України

США вже передали нашій державі третю партію американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Як саме її використовують, Пентагон не знає.

Є лише інформація, що ЗСУ використовують перші вісім з 12 наданих РСЗВ.

За словами чиновника Пентагону, українські бійці ефективно використовують HIMARS і це добре впливає на військову ситуацію.

Зброя для України

Міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що Збройні Сили України швидко вчаться користуватися західним озброєнням. Зокрема, вони вже ефективно застосовують установки HIMARS, які вражають тил ворога. Міністр заявив, що є необхідність у далекобійній зброї, оскільки війна переходить переважно в артилерійські бої.

Також Резніков заявляв, що Україна має вже достатньо зброї для того, щоб захиститися від будь-якої армії світу. Натомість для захисту і перемоги над росіянами цього недостатньо. За словами Резнікова, російські окупанти мають у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів і для того, щоб задовольнити своє імперське его .

У Міноборони США заявляли, що вже працюють над наданням Україні зброї на місяці та роки вперед. Розглядають й системи берегової оборони, й оновлення ППО.

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