Зброя, кандидатство, торговельні послаблення, – Зеленський про останні перемовини з партнерами

Увесь цивілізований світ допомагає Україні перемогти російських окупантів. Президент Володимир Зеленський розповів про останні перемовини з партнерами.

Глава держави продовжує спілкуватися з парламентами європейських країн, а також членами Американського єврейського комітету та учасниками міністерської конференції членів Світової організації торгівлі. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 12 червня, повідомляє 24 канал.

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