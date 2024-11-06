У радіусі дії української зброї 14 ядерних сховищ Росії, – ЗМІ

Україна може атакувати цілі на території Росії, проте з певними обмеженнями. Водночас ЗМІ пишуть, що наша держава може "дістати" до частини ядерного арсеналу агресорки.

Дрони та ракети великої дальності, які має Україна, можуть атакувати значну кількість ядерних складів Росії. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Foreign Affairs.

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Дрони можуть дістати до 14 ядерних сховищ

У "ненадійному становищі" опинилась приблизно третина ядерного арсеналу Росії.

Західні журналісти відзначили, що приблизно 30 відсотків з 5 580 російських ядерних боєголовок зберігаються в тих місцях, до яких дістає українська далекобійна зброя.

Важливо! Таке розташування дійсно створює певну небезпеку для російських ядерних сховищ, проте Україна не займається ядерним шантажем та не буде атакувати ядерні об'єкти ворога. Ядерний тероризм – стратегія Росії.

У радіусі дії дронів також перебувають щонайменше 14 російських ядерних сховищ. Серед них:

принаймні два розташовані на відстані менше ніж 160 кілометрів від кордону з Україною;

ще п'ять побудовані на відстані менше ніж 320 кілометрів від кордону з Україною.

Росія не планує переміщати ядерний арсенал далі від кордону з кількох причин. Серед них небажання російського диктатора Володимира Путіна показувати слабкість.

Водночас Росія постійно погрожує використати ядерну зброю у відповідь на перетин її "червоних ліній", проте що саме там вкладають у це поняття зараз не зрозуміло.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна могла б захопити Курську АЕС, проте ми цього не хочемо. Натомість сама Росія окупувала Запорізьку АЕС та регулярно застосовує ударні дрони у небезпечній близькості до наших атомних електростанцій.