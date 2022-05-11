Зброї не дають: Кремль створює БТГ з мобілізованих на Донбасі та кадрових російських військових

Підрозділи російських армійських угруповань на Сході України зазнають величезних втрат, через що втрачають свою боєздатність. Доукомплектувати деякі батальйонно-тактичні групи російськими військовими генерали не можуть через відсутність резервів.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у деяких бригадах збройних сил Росії після візиту на Харківщину очільника генштабу Валерія Герасимова почалися кадрові перестановки. Генерали вирішили показово розібратися з керівниками штабів та комбригами, підрозділи яких зазнали найбільш серйозних втрат особового складу та техніки.

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Не дивлячись на те, що ці ж генерали й відправляли угруповання на смерть, очільників батальйонів та бригад "розпинали" за велику кількість вбитих та поранених внаслідок неуспішних наступальних дій.

Кадрових військових відряджають до "марних тварюк"

Через необхідність підтримання постійних спроб штурмів позицій ЗСУ, а також підтримання беззупинного артилерійського вогню, у штабах російських армій вимушено почали створювати зведені батальйонно-тактичні групи. Залишки деяких підрозділів з російських терміновиків та контрактників почали відряджати до рот з мобілізованими в ОРДЛО.

При цьому російські військові вважають мобілізованих на Донбасі чоловіків "марними тварюками", про що вони напряму й кажуть як командуванню, так і новим товаришам по зброї.

Росіяни, що вимушені воювати разом із зовсім непідготовленими та невмотивованими мобілізованими, вкрай незадоволені рішенням командування про створення зведених груп, оскільки, за їх словами, навіть терміновики воюють набагато краще, ніж примусово відправлені на фронт жителі Донбасу.

Деякі російські офіцери нижньої ланки прямо виступають з погрозами вночі розстріляти всіх мобілізованих, аби залишки їх рот переправили до "нормальних людей".

На прикриття мобілізованих шкодують навіть снарядів

Військовослужбовці ЗС Росії лютують через те, що "штабні щури" закидають їх разом з мобілізованими на найбільш небезпечні ділянки фронту. Росіяни вважають всіх жителів Донбасу "другосортними", та не розуміють, навіщо саме їм, відносно підготовленим бійцям, йти у бій пліч-о-пліч з тими, хто не пішов на війну "за свій дім" добровольно.

У телефонних розмовах з рідними окупанти просять достукатись до міністерства оборони з проханням якщо не витягти їх з України, то хоча б домогтися переведення до російських підрозділів. За словами загарбників, під час наступів сил мобілізованих їх навіть не прикривають артилерією, оскільки росіяни жаліють снаряди. При цьому армія Росії використовує тисячі снарядів на добу, тобто ніякої потреби в економії боєкомплекту немає.

Крім того, росіяни у складі зведених угруповань живуть в тих умовах, як і самі мобілізовані – без даху над головою, підвезення продуктів та їжі, а також без забезпечення засобами захисту та боєкпомплектом. Ті військові, які втратили бронежилет та каску, вимушені відбирати їх у мобілізованих, але останні носять стягнуте з трупів спорядження.

Звісно, ніякого обурення щодо стану підрозділів мобілізованих росіяни не відчувають, але ставлення командирів до них самих їх дуже схвилювало. Свої шанси на виживання в таких умовах окупанти оцінюють як вкрай низькі. Мовляв, навіть повноцінні батальйонні групи подекуди вщент розбиває українська артилерія, а про піхотні підрозділи мобілізованих взагалі нема чого казати.