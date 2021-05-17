Відбивали повітряні атаки противника: ЗСУ провели навчання авіації – фото

Збройні сили України провели військові навчання авіації. Тренування відбулись на Житомирщині з авіаескадрильєю бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".
Джерело:Повітряне командування "Центр"
Під час навчань випробували бойові можливості аваційних підрозділ, долучивши бойову техніку. Також застосували засоби ураження, органи управління та забезпечення.
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Як відбувались навчання
Упродовж тренувань на Житомирщині відпрацьовували:
- відбуття повітряного нападу противника;
- виведення літаків з-під удару;
- протидію диверсійно-розвідувальної групи;
- бойове застосування наземними цілями на полігоні.
Керував діями винищувачів на землі і в повітрі командир авіаційної ескадрильї. Він упрявляв бойовими літаками під час складних погодних умов та в різні частини доби.Зверніть увагу! Навчання відбувались наближено до реальної обстановки під час нападу противника з повітря та упродовж ведення бойових дій.
Також під час навчань випробували спроможності авіаційної ескадрильї вивести літак від удару противника у найкоротший час.
Навчання авіації на Житомирщині / Фото повітряного командування "Центр"
За словами керівника навчань Анатолія Кривоножка, головною метою таких навчань є напрацювати єдині погляди щодо впровадження нових методів навчання згідно зі стандартами Організації Північноатлантичного договору.
"Ми відпрацювали порядок планування способів бойових дій і тактичних прийомів виконання винищувально-авіаційного прикриття військ. Можу впевнено сказати, що мета льотно-тактичного навчання досягнули", – наголосив Кривоножко.