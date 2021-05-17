Відбивали повітряні атаки противника: ЗСУ провели навчання авіації – фото

Збройні сили України провели військові навчання авіації. Тренування відбулись на Житомирщині з авіаескадрильєю бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

Під час навчань випробували бойові можливості аваційних підрозділ, долучивши бойову техніку. Також застосували засоби ураження, органи управління та забезпечення.

Зверніть увагу У Дніпрі вертольотом евакуювали бійця ЗСУ, пораненого на Донбасі

Як відбувались навчання

Упродовж тренувань на Житомирщині відпрацьовували:

відбуття повітряного нападу противника;

виведення літаків з-під удару;

протидію диверсійно-розвідувальної групи;

бойове застосування наземними цілями на полігоні.

Керував діями винищувачів на землі і в повітрі командир авіаційної ескадрильї. Він упрявляв бойовими літаками під час складних погодних умов та в різні частини доби.

Навчання відбувались наближено до реальної обстановки під час нападу противника з повітря та упродовж ведення бойових дій.

Також під час навчань випробували спроможності авіаційної ескадрильї вивести літак від удару противника у найкоротший час.

Навчання авіації на Житомирщині / Фото повітряного командування "Центр"

За словами керівника навчань Анатолія Кривоножка, головною метою таких навчань є напрацювати єдині погляди щодо впровадження нових методів навчання згідно зі стандартами Організації Північноатлантичного договору.

"Ми відпрацювали порядок планування способів бойових дій і тактичних прийомів виконання винищувально-авіаційного прикриття військ. Можу впевнено сказати, що мета льотно-тактичного навчання досягнули", – наголосив Кривоножко.