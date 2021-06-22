Збройним силам України передали винищувач Міг-29: фото

Повітряним силам ЗСУ після ремонту передали винищувач Міг-29МУ1. Літак успішно здійснив випробувальні польоти та відбув до місця дислокації військових.

Капітальний ремонт та модернізацію винищувача здійснив Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Він входить до складу ДК "Укроборонпром".

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Як оновили винищувач

Роботи виконали у межах державного оборонного замовлення. Фахівці провели модернізацію систем і обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, МіГ-29МУ1 отримав:

нову авіоніку,

капітально відремонтовані двигуни.

Наш колектив пишається найменшою можливістю надати підтримку та висловити повагу військовим льотчикам. Модернізований винищувач МіГ-29МУ1 – це найкраще, що ми можемо зробити для наших військових у нинішніх умовах,

– зазначив директор підприємства Дмитро Матрунчик.



Повітряним силам передали оновлений винищувач / Фото Укроборонпрому

Тепер вертоліт має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Це стало можливим завдяки інтегрованому в бортове радіоелектронне обладнання приймачу системи супутникової навігації.



Фахівці оновили та модернізували Міг-29 / Фото Укроборонпрому

Крім того, фахівці замінили блок приймача бортової РЛС, що підвищило її надійність. Також розширили спектр частот радіостанції під вимоги ІКАО.

ЛДАРЗ – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для ураження.



Винищувач вже прибув на місце дислокації військових / Фото Укроборонпрому