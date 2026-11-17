Ідею будівництва тунелю під Києвом знову обговорюють на тлі російських атак по мостах. Вже навіть озвучувалися терміни в 3 – 12 місяців. Однак, на жаль, це надто оптимістичні оцінки.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. За його словами, на перший погляд, ідея звучить логічно. Якщо Росія атакує мости, потрібно задуматися про будівництво тунелю. Але не все так просто.

Скільки часу потрібно на будівництво тунелю?

Зокрема в проєкті зацікавлені американська компанія Robbins та американо-канадська ABROOK Inc, які нібито можуть прокладати тунелі за 3 – 12 місяців після погодження технічних параметрів.

Як наголосив Беспалов, будівництво тунелів – надзвичайно довгий процес. Американці не обіцяли збудувати тунель за такий час. Там вказують лише, що їхнє обладнання здатне пройти шлях цього тунелю за 3 – 12 місяців.

При цьому вони не бачили ще ні геології, ні гідрогеології. Нічого. Будівництво такого тунелю, найімовірніше, за середньосвітовими мірками триватиме десь 5 – 10 років. Тобто в поточній ситуації воно навряд чи зможе нам допомогти,

– зауважив Беспалов.

Чи реально побудувати тунель під Києвом: дивіться відео 24 Каналу

Зараз важливо не "розмивати" обмежені ресурси інженерів на довгострокові проєкти. Потрібно сконцентрувати інтелектуальні та фінансові ресурси на тому, що принесе користь уже. Тому важливо зосередитися на ремонті капітальних мостів.