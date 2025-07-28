Це був єдиний варіант, – азовець "Крафт" пояснив наказ вийти у полон

Росія у ніч на 29 липня 2022 року здійснила теракт в Оленівці. Тоді загинули 53 полонених українських військовослужбовців.

Один із тих, кому вдалося вижити – азовець "Крафт". Він розповів, що наказ від командування піти у полон був єдиним варіантом, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю.

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Потрібно було рятувати поранених "Азовців"

"Крафт" розповів, що у середині травня 2022 року до азовців прийшов командир батальйону "Сухарь". Він сказав, що здача у полон – єдиний варіант.

Лише так можна було допомогти приблизно 600 пораненим воїнам.

Варіанту, що ми віддаємо їх, їм надають якусь допомогу і передають українській стороні, а ми залишаємось далі воювати, не було. Росіяни навіть не розглядали такого. Тоді було дуже багато різних думок, бо варіанту здаватися в полон під час боїв у Маріуполі я навіть не розглядав. Я з самого початку розумів, що це не мій варіант, бо з досвіду інших вже знав, що таке потрапити в російський полон. Та й у бою ніхто з азовців потрапляти в полон не хотів,

– розповів "Крафт".

Комбат запевнив, що буде усе цивільно – будуть дотримані гарантії ООН, Червоного Хреста. Та, як зауважив "Крафт", військові й самі начиталися Женевських конвенцій.

"На той момент ми всі просто були настільки втомлені, що єдине, що залишалося безумовним, це віра словам "Редіса", тому ми просто виконували накази. Він сказав, ми робили", – додав воїн.

Перед камерами з "азовцями" поводилися більш-менш нормально

З "Азовсталі" "Крафт" виходив в останній день, 20 травня, разом з командуванням. Це відбувалося під прицілом камер, тому усе було більш-менш нормально.

Єдине, що мені не сподобалося, що при обшуку все залежало від того, на якого росіянина, узбека чи кавказця ти попадеш, наскільки він адекватний і що з речей тобі залишить. У мене на тому етапі просто так забрали частину речей. Хотіли навіть забрати годинник, звичайний M-Tac за 800 гривень. Але я не збирався його віддавати і просто викинув з моста. Думаю, це їх розлютило, тому у мене ще якусь частину речей забрали,

– пригадав військовий.

Він додав, що окупанти також позабирали аптечки, де були звичайні ліки.

А уже під час супроводу до колонії вони почали знову забирати цінні речі та шукати по автобусу хлопців-розвідників, снайперів чи танкістів.