"Здали все, що знали": азовці відбили атаку росіян біля Гуляйполя та взяли полонених

ССО "Азов" на Запоріжжі відбили ворожу атаку та взяли в полон кількох росіян. Демотивовані полонені одразу здали всю інформацію азовцям про розташування військ та техніку окупантів.

Окупантів бійці ССО "Азов" відбили в районі Гуляйполя. Кількох росіян вдалося взяти бійцям під командуванням Дмитра Кухарчука.

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Полонені окупанти виявилися мобілізованим "м'ясом" з квазіреспубліки "ДНР".

Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані "вояки" з недореспубліки "ДНР" так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки,

– заявили в "Азові".

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