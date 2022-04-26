"Здали все, що знали": азовці відбили атаку росіян біля Гуляйполя та взяли полонених
26 квітня 2022 , 22:47Читать новость на русском
Джерело:Андрій Білецький
ССО "Азов" на Запоріжжі відбили ворожу атаку та взяли в полон кількох росіян. Демотивовані полонені одразу здали всю інформацію азовцям про розташування військ та техніку окупантів.
Окупантів бійці ССО "Азов" відбили в районі Гуляйполя. Кількох росіян вдалося взяти бійцям під командуванням Дмитра Кухарчука.
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Полонені окупанти виявилися мобілізованим "м'ясом" з квазіреспубліки "ДНР".
Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані "вояки" з недореспубліки "ДНР" так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки,
– заявили в "Азові".
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