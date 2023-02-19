Здатна досягнути території США: у КНДР заявили про запуск чергової балістичної ракети

Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15. Її випустили в напрямку Японського моря.

Пуск відбувся 18 лютого 2023 року. Центральне телеграфне агентство Кореї заявило, що це другий у цьому році пуск ракет КНДР, інформує 24 Канал.

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Що відомо про запуск ракет КНДР

Північна Корея повідомила, що ракети запустили з метою:

"повторно підтвердити та перевірити надійність системи озброєння;

продемонструвати боєздатність ядерних збройних сил республіки;

довести впевненість та гарантію точної мобільності, реактивності, надійності, ефективності та бойовитості складових частин державних сил ядерного стримування".

Наказ про запуск ракет підписав глава КНДР Кім Чен Ин. Перед цим влада обіцяла дати "рішучу відповідь" на спільні навчання США та Південної Кореї.

Яку ракету запустила Північна Корея

Південна Корея та США готуються до щорічних військових навчань зі стримування ядерної загрози КНДР. Відомо, що наступного тижня союзники проведуть у Вашингтоні штабні навчання для покращення роботи американських ядерних активів. Вже у березні у Південній Кореї відбудуться регулярні весняні навчання Freedom Shield.

Видання Asahi Shinbun, посилаючись на міністра оборони КНДР, заявило, що запущена 18 лютого ракета може пролетіти найбільше 14 тисяч кілометрів та досягти території США.

Максимальна висота польоту ракети, яку запустили 18 лютого північнокорейські військові, склала 5,7 тисячі кілометрів... Вона пролетіла лише 900 кілометрів, оскільки була запущена під великим кутом – спеціально для зменшення дальності польоту,

– заявив міністр країни Ясукадзу Хамада.

Варто зауважити, що японське Міноборони повідомило, що ракета провела у повітрі 66 хвилин і впала у винятковій економічній зоні Японії. А саме – орієнтовно за 200 кілометрів на захід від острова Осіма префектури Хоккайдо.

Варто зауважити, що у відповідь на цей пуск, як пише FNN, Японія та США погоджують можливість проведення спільних повітряних навчань. Вони можуть відбутись вже 19 лютого.

Окрім того, сестра диктатора Кім Чен Ина, яка є заступницею завідувача відділу ЦК Трудової партії КНДР, Кім Йо Чжон заявила, що:

міжконтинентальні балістичні ракети КНДР не будуть спрямовані на Сеул;

Північна Корея "не має наміру мати справу" з Південною Кореєю;

КНДР завжди готова вживати "пригнічувальних заходів" у випадку "кожного ворожого акту".

Що відомо про заяви КНДР