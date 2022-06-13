Здавав позиції ЗСУ: СБУ викрила на Харківщині російського агента – відео затримання

Російські спецслужби продовжують вербувати людей на території України. Цього разу СБУ затримала агента ФСБ у передмісті Харкова.

Чоловік фіксував розташування підрозділів Збройних Сил України та інших наших військових формувань на території області. Затриманим виявився місцевий мешканець, завербований ворогом через інтернет.

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Затримання російського агента

У Службі безпеки України розповіли, що дані про українських військових мешканець передмістя Харкова фіксував за завданням своєї кураторки. З-поміж іншого, ворога цікавили координати блокпостів та українські військові укріплення. Спецпризначенці СБУ затримали зрадника якраз тоді, коли він їхав виконувати чергове завдання від ворога.

Затримання російського агента на Харківщині: дивіться відео

До слова, наразі слідчі Служби безпеки України повідомили чоловіку про підозру за статтею Кримінального кодексу про несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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