Потрібно не допустити загибелі Саакашвілі в ув'язненні – це буде перемогою Путіна, – Деканоїдзе

В ув'язненого у Грузії Міхеїла Саакашвілі погіршується стан здоров'я. Якщо він помре, то це матиме погані наслідки для самої країни й стане перемогою Кремля.

Про це 24 Каналу сказала депутатка парламенту Грузії Хатія Деканоїдзе. За її словами, аби не допустити загибелі Саакашвілі, його потрібно випустити та перевезти за кордон для реабілітації.

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Соратники закликають не допустити загибелі Саакашвілі

Деканоїдзе розповіла, що 4 січня у низці міст світу відбулися акції на підтримку Саакашвілі. Грузини та люди інших національностей вийшли, аби заявити про те, що не можна просто вбивати третього президента Грузії, громадянина України в ув'язненні, оскільки це суперечить принципам цивілізації.

Тобто всі думають про те, що, якщо Саакашвілі помре та будуть дуже погані наслідки, – це буде тільки перемога Кремля й Путіна,

– заявила депутатка парламенту Грузії.

Вона нагадала, що у 2008 році після того, як Росія напала на Грузію, Путін публічно сказав, що обов'язково зробить усе для того, щоб покарати Саакашвілі. І тепер, коли експрезидент у такому стані сидить у в'язниці, – це означає перемогу глави Кремля.

Тому, наголосила Деканоїдзе, люди вийшли заявити про те, що потрібно врятувати Саакашвілі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі має його помилувати, оскільки це важливо для самої країни. Адже, якщо Саакашвілі загине в ув'язненні, майбутнє Грузії в Європі є малоймовірним.

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В якому зараз стані Саакашвілі

Вона зазначила, що в організмі Саакашвілі виявили важкі метали, тому його потрібно випустити та перевезти за кордон для реабілітації. Це можливо через суд або помилування президенткою Грузії. Депутати парламенту не можуть його відвідувати, проте відомо, що Саакашвілі часто непритомніє, а лікарі не знають, чому це відбувається.

У нього температура постійно і він втратив багато ваги. Там близько 20 діагнозів, які поставив центр, що цим займався, тобто американські лікарі,

– сказала Деканоїдзе.

Вона додала, що все дуже погано і стан Саакашвілі лише погіршується. Вже тривалий час немає жодного прогресу, натомість є чіткий вплив влади та розуміння того, що Саакашвілі мають ізолювати. Тобто все робиться так, аби він не вижив.

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