Зекономили нам ракети: біля Катеринівки росіяни билися між собою, знищивши 9 танків

Російські війська вступили у танковий бій з іншими російськими військами. Це сталося 4 березня біля Северинівки, що в Київській області.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив український блогер Сергій Місюра. Чому окупанти атакували один одного – він не уточнив.

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За словами Місюри, у результаті бою "дружнім вогнем" були знищені 9 російських танків та 4 бронетранспортери. "Це зекономило нашим військам 13 ракет ПТРК Javelin, час на їхнє знищення та можливість брати в полон живих. Вони майже себе один одного і знищили", – наголосив він.

Радимо матерям російських окупантів скоріше дізнаватись де ваш син зараз, в яких списках – загиблих чи у полоні, – додав українець.

Й підкреслив, що скоро путінський режим закриє усі можливості через інтернет дізнатись, де син-окупант затримався на українській землі.

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