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      Зелені чоловічки РФ активізувались у Грузії: на лінії окупації виявили озброєних осіб

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      Окупанти встановлюють захисні споруди
      Окупанти встановлюють захисні споруди / apsny.ge

      В МЗС Грузії заявили про провокацію в окупованому Росією грузинському регіоні Південної Осетії. Окупанти почали встановлювати захисні споруди.

      На околиці села Атоці 19 жовтня з'явилися озброєні загони. Представники так званої південноосетинської влади привезли на цю територію металеву сітку для встановлення паркану. Про це повідомляє "Грузия Online".

      До теми: НАТО і ще 15 країн заявили про невизнання "виборів" в окупованій Росією Абхазії

      У Грузії заявили, що дії окупаційних проросійських сил є навмисною провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні.

      Ця незаконна спроба штучно загострити ситуацію ще більше посилює складге становище з безпекою і правами людини,
      – йдеться у заяві грузинського МЗС.

      Грузія закликала Російську Федерацію негайно припинити деструктивні дії і забезпечити вільне пересування місцевих жителів.

      Важливо: Росія окупувала частину Грузії: в ОБСЄ підтримали важливу резолюцію

      Що відомо про російську агресію проти Грузії?Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року.

      У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії. Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.


      Карта окупації Росією Південної Осетії та Абхазії / wikipedia.org

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини Грузії Південна Осетія Новини Росії
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