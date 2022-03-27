Зелений коридор у Славутичі: міськрада пояснила, що сьогодні його не буде

У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, сьогодні вранці, 27 березня, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.

Згодом Славутицька міська рада уточнила, що евакуації сьогодні не буде, зараз питання коридору ще тільки на стадії планування.

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Вивчається питання щодо кількості бажаючих виїхати з міста. Коли він буде, чи можна буде їхати своїми машинами та відповіді на інші запитання поки що невідомі. Слідкуйте за інформацією в офіційних групах,

– йдеться у повідомленні міськради.

На ранкове оголошення щодо зелених коридорів у Славутичі відреагував голова КОДА Олексій Кулеба. Він зазначив, що ця інформація не є офіційною, адже 27 березня у Київській області не заплановано жодного зеленого коридору. Він попросив усіх мешканців Київщини, зокрема Славутича, поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів

Нагадаємо, що виїжджаючи без офіційно узгоджених гумкоридорів або сідаючи у невідомі автобуси, ви можете опинитися в небезпеці – отримати травми від обстрілів окупантів в дорозі чи бути незаконно депортованими.

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