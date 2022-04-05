Зеленська оприлюднила історію жінки з Ірпеня, яка була в місті, коли точилися бої

5 квітня 2022 , 06:41
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Олена Зеленська в телеграмі

Історії окупованих районів Київщини жахають увесь світ. Одну з них оприлюднила перша леді України Олена Зеленська.

Жінку звати Ліля. Вона каже, що 24 лютого була вдома з чоловіком і дитиною. Вони планували йти на роботу як зазвичай.

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Але життя повернулось таким чином, що розпочалась війна. Ми прокинулись від сигналу машини на подвір'ї. В Ірпені ми перебували до 5 березня. Чули всі вибухи, переховувалися в сховищах. Але вдалось вижити і вибратися з міста,
– каже вона.

Зараз родина в Україні. Вони максимально поширюють інформацію про війну. Жінка волонтерить як тільки може. 

Зеленський констатував, що жертв у інших звільнених містах може бути більше: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик