Зеленська розповіла, чи виїжджала з України після початку вторгнення Росії

Олена Зеленська розповіла, чи виїжджала за кордон. Мовиться про період з початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

Відповідну інформацію перша леді повідомила під час інтерв'ю французьким журналістам. Також вона розповіла, чи не думала покинути країну.

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Зеленська розповіла, чи бувала за кордоном від 24 лютого

Першу леді запитали, чи вона жодного разу не думали над тим, аби покинути Україну.

Так, дійсно. Це було моє зважене рішення (не виїжджати з України – 24 канал). У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка,

– пояснила Олена Зеленська.

Додала, коли вони навіть не бачать одне одного тижнями, вона однаково відчуває, що поруч та може надсилати свою підтримку. Також перша леді пояснила:

набагато важче дивитися на те, що відбувається з твоєю країною, твоїми людьми здалека;

набагато легше емоційно для неї бути саме тут.

"Я там, де я хочу бути. І я там, де я маю бути. Мені здається від цього спокійніше", – підсумувала Олена Зеленська.

Також вона закликала французів не забувати про війну в Україні, не вірити російській пропаганді, а також продовжувати допомагати українським біженцям.

Останні важливі заяви Олени Зеленської

24 червня Олена Зеленська запустила в Європі проєкт "Книжки без кордонів", який покликаний подарувати малюкам-переселенцям книжки рідною мовою. Ідею першої леді вже підтримали в 14 країнах Європи й надрукували 100 тисяч примірників книжок.

19 червня у інтерв'ю британському виданню Олена Зеленська розповіла, що після початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, їй інколи вдавалось поговорити з чоловіком, однак не з її звичайних смартфонів. Адже служба безпеки сказала першій леді залишити всю електроніку та не заходити в жодну зі своїх соціальних мереж.

Згадуючи 24 лютого, Олена Зеленська пригадала, що все було ніби в комп'ютерній грі. Пригадала, як вона стояла на першому поверсі президентської вілли й дивилася у вікно, коли повз низько пролетів винищувач й звук був гучним. Тоді вона не була впевнена, український літак, чи російський: "Це було сюрреалістичне відчуття… ніби я граю у комп'ютерну гру і мушу пройти певні рівні, щоб знову опинитися вдома".

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