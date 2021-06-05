Зеленська сплачує комунальні послуги окупантам за квартиру в Криму: реакція ОП

У лютому 2021 року підкронтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що Олена Зеленська нібито справно сплачує комунальні послуги за квартиру в Ялті. В Офісі Президента прокоментували таку інформацію.

Зеленська придбала квартиру в елітному житловому комплексі "Імператор" ще у 2013 році. Як пояснили в ОП, перша леді не є органом державної влади, а всім громадяни України, які набули нерухомість на півострові до 2014 року, можуть її зберігати.

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Путін привласнив дачу Брежнєва

За інформацією ЗМІ, Володимир Путін привласнив собі дачу в Криму, яка колись була улюбленим маєтком Леоніда Брежнєва. Лісова територія усієї резиденції становить понад 26 гектарів. На ній розташовано декілька корпусів, які видно з моря.

У кримчан забирають землю

У 2020 році Володимир Путін підписав указ, який забороняє володіти землею у Криму всім іноземцям, зокрема, українцям. У 2021 році закон набрав чинності, тому процес відчуження розпочався. Під "гарячу руку" потрапили кримчани, які не взяли російський паспорт.

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Причали на півострові продовжують руйнуватись

Окупаційна влада Криму обіцяє зремонтувати знищені морські пристані. Однак поки, через небезпеку, їх просто перекривають або обгороджують. Причали, до яких раніше швартувались сотні суден, закриті.

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