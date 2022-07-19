Зеленська прибула до США і вже зустрілась із Блінкеном: перша леді виступить перед Конгресом

Перша леді Олена Зеленська прибула в США. Вона вже зустрілася із держсекретарем Ентоні Блінкеном та планує виступити перед Конгресом.

Перша леді продовжує боротися на інформаційному фронті. Зокрема, нещодавно вона також дала інтерв'ю одному з італійських видань.

Зауважте Загибла у Вінниці дівчинка Ліза знімалася у різдвяному ролику Зеленської

Зеленська зустрілася з Блінкеном

Перша леді розповіла, що на п'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну мала дивні відчуття, опинившись у США – в країні, де мирно літають пасажирські літаки, а люди не жахаються сирен та гучних звуків на вулицях.

Але я зараз у США якраз для того, щоб це стало можливим і в Україні. Я тут на запрошення першої леді Джилл Байден,

– зазначила Зеленська.

Вона розповіла, що перша леді США відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім чи близьких.



Перша леді прибула в США / Фото Олени Зеленської

"Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором. Усі подробиці – у наступних дописах", – зауважила перша леді.

Зеленська вже зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Вона наголосила, що його позиція щодо того, що "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною.



Зеленська зустрілася з Блінкеном / Фото Олени Зеленської

Варто прочитати Це фото інстаграм приховає від вас, – Зеленська відреагувала на загибель дівчинки у Вінниці

Перша леді виступить перед Конгресом

За інформацією CNN, Зеленська виступить перед Конгресом США. Про це повідомила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Перша леді звернеться до Конгресу вже 20 липня. За словами Пелосі, на її виступ запросили усіх членів Палати Представників і Сенату. Він розпочнеться об 11:00 в залі Конгресу в Центрі відвідувачів Капітолія.



Перша леді виступить перед Конгресом / Фото Олени Зеленської

Варто подивитися – Зеленська розплакалась, згадуючи загиблих у війні дітей: відео