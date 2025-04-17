Зеленський провів розмову з Макроном на тлі зустрічей в Парижі

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 17 квітня, двічі говорив із французьким колегою Еммануелем Макроном. Глава держави зазначив, що йому вдалося скоординувати подальші контакти та зустрічі.

А також висловив вдячність президенту Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про розмову з Макроном

Український президент подякував Макрону за лідерство і за сьогоднішню роботу представників України, Франції, Великої Британії, Німеччини та Сполучених Штатів.

Важливо, що чуємо одне одного, доповнюємо й уточнюємо наші позиції та працюємо заради реальної безпеки України та всієї нашої Європи,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури.

Нагадаємо, що 17 квітня Еммануель Макрон провів переговори з високопосадовцями США у Парижі щодо війни в Україні. Основною темою зустрічі стали мирні переговори, що спрямовані на припинення російської агресії, а також робота "Коаліції охочих".