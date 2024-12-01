Зеленський прилаштувався і проводить успішну дипломатичну гру з Трампом, – Politico

Президент України Володимир Зеленський демонструє здатність швидко пристосовуватися до змін у політиці Вашингтона після обрання Дональда Трампа президентом США, а також до нової політичної динаміки в Європі.

Як пише видання Politico у матеріалі від 30 листопада, призначення Кіта Келлога спеціальним посланцем з питань України та Росії стало для Києва позитивним сигналом, інформує 24 Канал.

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Позитивні знаки

Келлог, який підтримує підхід "мир через силу", наполягає на тому, що будь-яка угода щодо припинення війни має містити надійні гарантії безпеки для України.

"Келлог — це людина, з якою Зеленський і його команда можуть працювати", – ідется у статті.

Видання наголошує, що український президент активно адаптується до змін і готовий до переговорів, демонструючи гнучкість у міжнародній дипломатії.

У своєму інтерв’ю Sky News 29 листопада Зеленський запропонував новий підхід до закінчення "гарячої фази війни" через вступ України в НАТО навіть без тимчасово окупованих територій. Це стало частиною його майстерного дипломатичного маневрування, яке високо оцінили в Politico.

Водночас анонімний радник Зеленського повідомив виданню, що такі заяви можуть бути ризикованими для політичної кар'єри президента, адже "списання з рахунків" значної частини території України може викликати серйозне невдоволення.

Експерти також сумніваються, що Дональд Трамп, навіть якщо стане президентом, підтримає вступ України в НАТО, адже це може викликати юридичні та політичні ускладнення. Водночас Росія категорично відкидає можливість такого сценарію.

Мета нових заяв Зеленського

Імовірно, заява Зеленського в інтерв'ю могла мати іншу мету — показати готовність до пошуку компромісів і налагодження відносин із Трампом.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Києву необхідно уникати конфліктів із Трампом. За його словами, Зеленський надсилає сигнал про готовність до дипломатичних рішень, зокрема щодо Криму.

Проте Кулеба зазначає, що швидке завершення війни малоймовірне, оскільки і Зеленський, і Путін вважають, що будь-яке рішення може бути не на їхню користь.

"Основний виклик для Зеленського у відносинах із Трампом — переконатися, що будь-який провал мирних ініціатив буде покладений саме на Путіна", — резюмує Politico.

29 листопада в інтерв'ю для Sky News президент України Володимир Зеленський заявив, що угоду про припинення вогню можна досягти, якщо країну приймуть до НАТО навіть без тимчасово окупованих територій.

Що відомо про інтерв'ю Зеленського

29 листопада в інтерв'ю Sky News президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО навіть без тимчасово окупованих територій міг би стати шляхом до припинення вогню.

Того ж дня Reuters повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-члени НАТО надіслати Києву офіційне запрошення до Альянсу під час їхньої зустрічі наступного тижня.