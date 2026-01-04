Зеленський анонсував нові призначення очільників 5 областей
- Президент Зеленський анонсував нові призначення керівників обласних адміністрацій у п'ятьох областях: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область.
- Прізвища нових очільників будуть оприлюднені після завершення формальних процедур із підготовки призначень.
Український президент повідомив про нові призначення керівників обласних адміністрацій у п'ятьох регіонах. Прізвища нових очільників будуть оприлюднені після завершення формальних процедур із підготовки призначень.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.
Що Зеленський каже про нові призначення?
Український лідер провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. "Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні й служити нашій державі та людям", – підкреслив президент.
За словами Зеленського, Найближчим часом будуть призначення:
- Вінниччина,
- Дніпровщина,
- Полтавщина,
- Тернопільщина,
- Чернівецька область.
Голова Тернопільської ОВА, опублікував прощальний допис: що відомо?
Нагадаємо, В'ячеслав Негода, голова Тернопільської ОВА, опублікував прощальний допис. Очільник області подякував команді, військовим, волонтерам, бізнесу та громадам за спільну роботу і наголосив, що Тернопільщина стала сильнішою. За оцінками Офісу Президента, за 11 місяців 2025 року область увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів України.
В'ячеслав Негода підсумував, що не всі плани вдалося реалізувати, однак жоден день роботи не був марним, адже служіння державі не завершується разом із посадою.