Найближчими днями відбудуться зустрічі, які наблизять тишу для України, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі, які повинні наблизити припинення вогню для України.
- Зеленський наголосив на необхідності тиску на Росію, щоб вона сприйняла пропозиції щодо припинення вогню та забезпечення миру.
Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі для України вже найближчими днями. Ці розмови мають наблизити тишу для нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента у п'ятницю, 25 квітня.
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На Росію потрібно тиснути
"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню", – cказав Володимир Зеленський, наголосивши, що потрібен реальний тиск на Росію, щоб вона сприйняла пропозицію США.
Або ж, за його словами, аби Москва прийняла пропозицію України, "будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки". На його думку, дипломатія повинна спрацювати.
І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті,
– резюмував український президент.
До слова, журналістам він заявив, що Україна не може визнати юридично тимчасово окуповані території російськими. Він наголосив, що тільки український народ має право визначати, які території є українськими, згідно з Конституцією України.