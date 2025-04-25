Найближчими днями відбудуться зустрічі, які наблизять тишу для України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі для України вже найближчими днями. Ці розмови мають наблизити тишу для нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента у п'ятницю, 25 квітня.

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На Росію потрібно тиснути

"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню", – cказав Володимир Зеленський, наголосивши, що потрібен реальний тиск на Росію, щоб вона сприйняла пропозицію США.

Або ж, за його словами, аби Москва прийняла пропозицію України, "будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки". На його думку, дипломатія повинна спрацювати.

І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті,

– резюмував український президент.

До слова, журналістам він заявив, що Україна не може визнати юридично тимчасово окуповані території російськими. Він наголосив, що тільки український народ має право визначати, які території є українськими, згідно з Конституцією України.