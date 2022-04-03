Зеленський оголосив про створення нового спецмеханізму для розслідувань воєнних злочинів Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що звірства окупантів в Україні, зокрема в Бучі, не залишаться без покарання. Для цього запустять новий спеціальний механізм правосуддя.

Відповідне рішення президент схвалив сьогодні, 3 квітня. Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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Суть нового механізму

Володимир Зеленський пояснив, що українські та міжнародні фахівці, зокрема слідчі, прокурори та судді, разом працюватимуть для того, щоб притягнути до відповідальності кожного, хто розв'язав цю війну та брав у ній участь.

До цього механізму будуть долучені низка українських структур.

Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно,

– заявив Зеленський.

Президент закликав усіх українців та друзів нашої країни у світі долучитися до цього механізму, щоб установити справедливість.

Глава держави зазначив, що світ не раз бачив воєнні злочини. Однак, за словами Зеленського, настав час зробити так, щоб звірства росіян були останнім проявом такого зла, а імена усіх злочинців були вписані у "Книгу катів". Усіх винних буде знайдено і покарано.

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