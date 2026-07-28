Зеленський анонсував важливі дипломатичні зустрічі у серпні після розмови зі Стуббом

Володимир Зеленський заявив, що в серпні Україна проведе важливі зустрічі. Водночас президент не розкрив подробиць щодо теми цих зустрічей.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про які зустрічі йдеться?

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Александром Стуббом сторони обмінялися деталями своїх зустрічей у США та обговорили перспективи дипломатичного процесу.

Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях,

– йдеться в дописі президента.

Також глава держави наголосив, що Україна продовжує працювати над посиленням захисту від російських атак і подякував за розуміння потреб країни. Йдеться передусім про ракети для систем Patriot – за словами Зеленського, вони потрібні Україні фактично щодня.

Крім того, президент повідомив, що сторони обговорили подальші дипломатичні кроки.

Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський також провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Лідери обговорили реалізацію рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot та деякі інші ідеї, що можуть допомогти.

Ще однією важливою темою стала необхідність активізації дипломатичного процесу. Зеленський зазначив, що команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, і подякував США за підтримку.