8 травня, 23:21
У Путіна відреагували на дозвіл Зеленського провести парад у Москві

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня 2026 року.
  • Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії не потрібен дозвіл від України, коментуючи указ Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл провести парад у Москві. У Кремлі відреагували.

Указ Зеленського прокоментував речник Путіна Дмитро Пєсков.

Як у Росії реагують на указ Зеленського?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл провести парад у місті Москві 9 травня 2026 року. Красна площа не буде під прицілом української зброї.

У Кремлі прокоментували цей документ.

Горе тому, хто над Днем перемоги пробує жартувати. Це його біда. А нам нічий дозвіл не потрібен, 
– заявив речник Путіна Дмитро Пєсков пропагандистам.

Про що указ Зеленського?

  • На сайті президента України з'явився указ Володимира Зеленського, що дозволяє Росії провести парад на Красній площі в Москві 9 травня 2026 року.

  • Указ набирає чинності з 8 травня 2026 року і виключає територіальний квадрат Красної площі з плану застосування українського озброєння.

