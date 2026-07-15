Зеленський та фон дер Ляєн зробили крок до підписання Drone Deal

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський 5 липня підписали Лист про наміри про стратегічне промислове виробництво. Ця угода стала першим кроком до історичного Drone Deal.

Подробиці передає 24 Канал.

Чому підписання цієї домовленості важливе?

За словами Зеленського, документ став основою майбутньої Drone Deal – масштабної оборонної угоди, а також відкриває шлях до фінансування української антибалістичної програми з боку Євросоюзу.

Фон дер Ляєн повідомила, що співпраця передбачає створення спільних підприємств, передачу технологій, інвестиції та спільне виробництво безпілотників і засобів боротьби з ними.

Надалі аналогічну модель планують поширити й на виробництво ракет, одночасно поглиблюючи інтеграцію оборонних галузей України та ЄС і гармонізуючи відповідні стандарти.

Наша мета – створити єдину європейсько-українську оборонну екосистему, поєднавши українську винахідливість, яка щодня проходить випробування на полі бою, з європейським досвідом та промисловими можливостями,

– наголосила Фон дер Ляєн.