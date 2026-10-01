"Тримають на плечах незалежність": Зеленський на фронті привітав захисників і захисниць України

Володимир Зеленський перебуває на фронті. Саме там він привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України.

Відео з побажаннями він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Як президент привітав військових?

Зеленський у День захисників і захисниць України перебуває на фронті. Президент звернувся до українських військових і наголосив на їхній ролі у захисті держави.

Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що в України є захисники, захисниці. Наші воїни,

– сказав він.

Президент подякував українським військовим за захист життя, цінностей та права України бути незалежною державою.

"Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність. Слава вам! Слава Україні! Героям слава!" – підсумував Зеленський.

Президент звернувся до воїнів: дивіться відео

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України – день тих, завдяки кому ми можемо прокидатися у власних домівках, планувати майбутнє та перейматися звичайними життєвими дрібницями.